Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 29 bin 48 kişiye ceza

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 29 bin 48 kişiye adli veya idari ceza uygulandı.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı hafta sonu 8-15 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi sayısını açıkladı.

Buna göre kısıtlamayı ihlal eden 29 bin 48 kişiye adli veya idari ceza uygulandığı belirtildi.

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