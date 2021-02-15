Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 29 bin 48 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı hafta sonu 8-15 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi sayısını açıkladı.

Buna göre kısıtlamayı ihlal eden 29 bin 48 kişiye adli veya idari ceza uygulandığı belirtildi.