İçişleri Bakanlığı hafta sonu 8-15 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi sayısını açıkladı.
Buna göre kısıtlamayı ihlal eden 29 bin 48 kişiye adli veya idari ceza uygulandığı belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 29 bin 48 kişiye ceza
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 29 bin 48 kişiye adli veya idari ceza uygulandı.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı hafta sonu 8-15 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi sayısını açıkladı.
Buna göre kısıtlamayı ihlal eden 29 bin 48 kişiye adli veya idari ceza uygulandığı belirtildi.