Sokağa çıkma kısıtlamasına cuma namazı düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı, "Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular" isimli bir belge yayımladı.

Belgede 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için belirlenen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulaması Cuma namazları açısından nasıl olacaktır?" sorusuna şu yanıt verildi:

"Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir."