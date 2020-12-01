Covid-19'la mücadele kapsamında, 81 ilde bugün saat 21.00'den Çarşamba günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Hafta içi uygulanan sokak kısıtlaması 8 saat sürecek.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Haber Merkezi
Covid-19'la mücadele kapsamında, 81 ilde bugün saat 21.00'den Çarşamba günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Hafta içi uygulanan sokak kısıtlaması 8 saat sürecek.