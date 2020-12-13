Sobadan çıkan gazdan zehirlenen çocuk yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk yaşamını yitirdi, annesinin durumu ciddiyetini koruyor.

Haber Merkezi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki evlerinde 10 yaşındaki Emirhan Çınar ve annesi 29 yaşındaki İpek Çınar sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 

AA'nın haberine göre, işten Yıldırım Mahallesi'ndeki evine dönen Şerif Çınar, oğlu ve eşinin hareketsiz yattıklarını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırılan Emirhan Çınar müdahaleye karşın yaşamını yitirdi, durumu ciddiyetini koruyan İpek Çınar ise yoğun bakıma alındı. Anne ile oğulun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

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