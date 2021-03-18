Snowden'in avukatından Rusya vatandaşlığı başvurusu açıklaması

Eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'in avukatı Anatoly Kucherena, Snowden'in Rusya vatandaşlığına yakında başvuracağını açıkladı.

Sputnik International'a konuşan Kucherena, başvuru için belgelerin hazır olduğunu ve evrakların kısa zaman içinde yetkililere ulaştırılacağını söyledi.

Snowden, 2013 yılında ABD'nin gözetim programları hakkında bilgi sızdırdıktan sonra önce Hong Kong'a, ardından Rusya'ya kaçmıştı.

ABD hükümeti, Snowden'in başka bir ülkeye giderken aktarma için Moskova'da bulunduğu sırada pasaportunu iptal etmişti.

Snowden, Kasım ayında çifte ABD-Rus vatandaşlığına başvurmak istediğini söylemişti

Rusya daha sonra Snowden'e siyasi iltica hakkı vermişti. Snowden, 2014 yılında Rusya'da yaşamak için üç yıllık oturma izni almıştı. Snowden'in 2017 yılında oturma izni üç yıl daha uzatılmıştı.