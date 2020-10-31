Snowden ve Lindsay Mills Rusya vatandaşlığına başvuracak

ABD'nin gözetim programları hakkında bilgi sızdırdıktan sonra Rusya'ya kaçan ABD'li eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden, çifte ABD-Rus vatandaşlığına başvurmak istediğini söyledi.

Snowden, "Ebeveynlerimizden yıllarca ayrıldıktan sonra, eşim ve ben oğlumuzdan ayrılma arzumuz yok. Bu nedenle, bu salgın ve kapalı sınırlar çağında, çifte ABD-Rus vatandaşlığına başvuruyoruz" dedi.

Lindsay and I will remain Americans, raising our son with all the values of the America we love—including the freedom to speak his mind. And I look forward to the day I can return to the States, so the whole family can be reunited. — Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020

Eski NSA çalışanı, kendisinin ve partnerinin çocuklarını "sevdiğimiz Amerika'nın tüm değerleriyle - düşünme ve konuşma özgürlüğü dahil" yetiştireceğini sözlerine ekledi.

Snowden, "Ve Amerika'ya dönebileceğim günü dört gözle bekliyorum, böylece bütün aile yeniden bir araya gelebilir" dedi.

Açıklama, Snowden'ın partneri ABD'li akrobat ve blog yazarı Lindsay Mills'in hamile olduğunu açıklamasının ardından geldi. Mills, Ekim 2014'te Moskova'daki Snowden'a katılmak için ABD'den ayrıldı. İkili 2017'de evlendiler.

Snowden 2013'ten beri Rusya'da yaşıyor. NSA'in milyonlarca ABD vatandaşının telefon kayıtlarını topladığını gösteren gizli belgeleri sızdırdıktan sonra ABD'den kaçan Snowden, anavatanında casusluk suçlamalarıyla aranıyor.

ABD hükümeti, Snowden'in başka bir ülkeye giderken aktarma için Moskova'da bulunduğu sırada pasaportunu iptal etti. Rusya daha sonra Snowden'a siyasi iltica hakkı verdi. Snowden, 2014 yılında Rusya'da yaşamak için üç yıllık oturma izni aldı. 2017 yılında oturma izni üç yıl daha uzatıldı.

Snowden'ın ifşaatlarının bir sonucu olarak, ABD Kongresi 2015'te Özgürlük Yasasını kabul ederek toplu veri toplanmasını önemli ölçüde engelleme taahhüdünde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Snowden için af çıkartma ihtimalini geçtiğimiz günlerde gündeme getirmişti.

Trump öncesinde Snowden'ın idam edilmesini savunuyordu.