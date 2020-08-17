Snowden meselesi: Trump, Rusya'daki kaçağı affedecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'a af çıkarma olasılığını ciddi olarak değerlendireceğini söyledi.

Q: "Do you want to give Edward Snowden a pardon and bring him back?"



President Trump: "I'm going to look at it." pic.twitter.com/Lb75QVaGVb — The Hill (@thehill) August 15, 2020

Hali hazırda Rusya'da sürgünde bulunan Snowden'ın avukatı Anatoliy Kuçerena, Trump'ın Snowden için olası bir afla ilgili açıklamasının ardından Pazar günü yaptığı açıklamada, eski ABD istihbarat görevlisine yönelik tüm suçlamaların geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Kuçerena, müvekkilinin hiçbir suç işlemediği için Snowden davasında "af" uygulanamayacağının altını çizdi.

Avukat, "Snowden sadece ABD vatandaşlarının değil, aynı zamanda diğer ülkelerin vatandaşlarının da hak ve özgürlüklerinin ağır ihlalleri hakkında konuştu, ortada herhangi bir suç söz konusu değil." dedi.

Snowden, NSA'e katılmadan önce Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştığı ABD'den kaçtıktan sonra 2013 yılında Rusya'da geçici sığınma hakkı aldı.

Snowden, NSA'deyken, ABD'nin iç gözetim programını detaylandıran gizli istihbarat verilerini halka sızdırdı. Belgeler, ABD'nin internet üzerinden kurulan iletişimleri izlediğini, dünya liderlerinin kayıtları da dahil olmak üzere telefon kayıtlarını ve e-postaları topladığını ve cep telefonlarının yerini takip ettiğini gösterdi.

2013 yılının Haziran ayından bu yana, Casusluk Yasasını ihlal ettiği ve hükümet mallarının çalınmasıyla ilgili iki suçtan ABD tarafından aranıyor.

Snowden, ABD'den Hong Kong'a kaçtı, ancak kendi ülkesine iade edilmesi tehdidiyle karşı karşıya kalınca, Rusya'ya sığındı ve kendisine oturma izni verildi.

Trump'ın U dönüşü

Trump dün af konusunu gündeme getirmesinden önce Snowden'ın idam edilmesi gerektiğini savunanlar arasında başta gelenlerdendi. Trump ABD Başkanı seçilmeden önce en az 45 defa Snowden'ın idam edilmesi gerektiği ya da Snowden'ın bir vatan haini olduğunu söylediği paylaşımlarda bulunmuştu.

2013'te yaptığı bir paylaşımda Trump, "Snowden idam edilmesi gereken bir casus - ancak eğer Obama'nın kayıtlarını ortaya çıkarırsa, büyük bir hayranı olabilirim." demişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump 13 Ağustos'ta New York Post adlı gazeteye verdiği söyleşide ilk defa Snowden hakkında "Pek çok insan Edward Snowden'a adil davranılmadığını düşünüyor" sözlerini kullandı.

Trump'ın Snowden'la ilgili keskin dönüşüyse Cumhuriyetçi Parti'den birçok ismin Snowden'a destek çıkmasını beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir hafta içinde ikinci kez, eski NSA çalışanını affetmeyi düşünebileceğini belirtmesi, sorunun uzun süredir parti içerisinde gündemde olabileceği ihtimalini gün yüzüne çıkartmış durumda.

İnsanların Snowden'a karşı tutumunun "parti üyeliğine bağlı bir şey olmadığını" söyleyen Trump, "aynı konuda hemfikir olan çok muhafazakar ve çok liberal birçok insan her iki yönde de hemfikir" dedi.

Bu gelişmeyi takiben Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ve Cumhuriyetçi Milletvekili Thomas Massie Snowden'a desteklerini belirtti.

Trump'ın Assange ikiyüzlülüğü ve Obama dönemiyle hesaplaşması

Moskova'da sürgünde yaşayan Snowden Trump'tan önceki Barack Obama hükümeti tarafından ihanetle suçlanmıştı. Obama, Snowden'a yönelik yürütülen cadı avını savunduğu bir konuşmasında "ABD kişisel gizliliklere saygı gösteren bir ülkedir" diyerek yüz milyonlarca kişinin telefonlarının ve internet etkinliklerinin yasa dışı bir şekilde takip edildiğini ortaya çıkartan eski NSA çalışanının bu haklara saldırdığını iddia etmişti.

Benzer olarak Trump Snowden'a yönelik suçlamalardan dolayı Obama'ya henüz atıfta bulunmasa dahi Wikileaks'in kurucusu Jullian Assange hakkında gerek Obama yönetimi konusunda gerek 2016 seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın suçları konusunda başvurduğu kaynak olduğu gerekçesiyle öven demeçlerde bulunmuştu.

Donald Trump, October 10, 2016: "This just came out. WikiLeaks! I love WikiLeaks!" pic.twitter.com/KWP7X2aLiN — WikiLeaks (@wikileaks) April 21, 2017

Ancak seçimlerden sonra Wikileaks'a olan "aşkını" unutan Trump, Assange'ın ABD'ye teslim edilmesi için çalışmaları arttırmış ve Ekvador'un İngiltere Büyükelçiği'nden çıkartılması süreci için çalışmıştı. Assange ABD'ye teslimi durumunda idam cezasıyla yüzleşebilir.

Trump geçtiğimiz sene Wikileaks konusunda herhangi bir şey bildiğini inkar etmişti.

Trump'ın bu adımı kendi partisi tarafından Snowden'ın özgürlüğü için sesler artmaya başlarken Biden taraftarlarıysa Trump'ın son söylevlerine büyük tepkiler vermeye başladı.

Biden destekçilerinden, Eski ABD BM Elçisi ve Obama'nın Ulusa Güvenlik Danışmanı Susan Rice, Trump'ın bu çıkışına tepki gösterenler arasında geldi.

I. Just. Can’t.



Congratulations GOP. This is who you are now. https://t.co/CAE98A7qjV — Susan Rice (@AmbassadorRice) August 16, 2020

Obama döneminde hayatı hükümet tarafından tehdit edilen Snowden sürgüne gitmek zorunda kalırken Joe Biden ABD Başkan Yardımcı'sıydı.