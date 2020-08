SMA farkındalık ayında Sağlık Bakanlığı'na çağrı

KASDER’in “SMA Farkındalık Ayı” kapsamında düzenlediği basın buluşmasına KASDER Başkan Yardımcısı Fatma Çoban ile SMA Komisyon Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İpek Badırgalı katıldı.

Tedavi son 6 aydır aksıyor

Dünyada SMA hastalığının tedavisine yönelik ilk ilaç 2016 Aralık ayında FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Enstitüsü) tarafından onaylayarak kullanıma sunuldu. Dünyanın en pahalı ilacı için tüm SMA hastaları seferber olarak SGK’nın ilacı karşılamasını talep etti.

Sağlık Bakanlığı öncelikle 2017 Temmuz ayında SMA tip 1 hastaları için ilacı onaylayarak, 2019 Şubat tarihinde ise tüm SMA hastalarına, tip ayırt etmeksizin bu ilacı ücretsiz sağlayacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıldan itibaren SMA hastaları ilaçlarını peyderpey almaya başladı ancak tedavinin etkinliği için bu ilacın 4 ayda bir uygulanması gerekiyor. SMA hastalarının Covid 19 salgını sürecinde ilaçlarını gecikmeli olarak aldığını belirten İpek Badırgalı, bu soruna ek olarak SGK’nın ilgili ilaç firmasıyla anlaşmaya varmasının da geciktiğini ve hastaların tedavilerinin son 6 aydır aksadığını aktardı.

Tedavileri kesintiye uğrayan SMA hastaları, ilaçlarının kesilmesinden endişeli

Söz konusu ilacın istisnasız her 4 ayda 1 alınması gerekiyor. Aksi halde ilacın verimliliği düşüyor. İpek Badırgalı, “Türkiye’de SMA hastaları, her yeni doz öncesinde fizik tedavi testine tabii tutuluyor. Skorlamada artış göstermeyen hastaların ilacı kesiliyor! Son 6 aydır süregelen tedavi iptal ve ertelemeleri nedeniyle; ilaç tedavisini bir süredir almakta olan hastaların kazanımları da kayboldu. Bu halde skorlamaya girecek hastaların bir önceki fizik tedavi testine göre artış göstermesi çok zor! SMA hastaları ilaçlarının bu gerekçelerle kesilebileceğinden büyük endişe duyuyor. Sağlık Bakanlığımızın, mevcut ilaç tedavisiyle ilgili global standartları baz almasını ve söz konusu kriterleri kaldırmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

2,4 milyon dolarlık tedavi

SMA hastalarında mutasyona uğrayan SMN1 geninin yerine, biyoteknolojik olarak sentezlenmiş doğru geni göndererek hastalığı tedavi etmeyi hedefleyen gen terapisi 2019 Mayıs ayında FDA tarafından onaylandı. Söz konusu tedavi Amerika'da 2 yaş altındaki hastalar için; Avrupa'da ise 21 Kg. altındaki hastalar için onaylandı. İlacın bedeli 2,1 Milyon Amerikan Doları (USD). Hastane masrafları da eklendiğinde bu maliyet 2,4 milyon USD’yi buluyor.

SMA hastalığının tedavisinde umut verici gelişmeler vaat eden gen tedavisi için, sosyal medyada 30’dan fazla SMA hastası için para toplanıyor. Kendisi de 3 yıl önce yeğeni Ece Boyacıoğlu için bağış kampanyası yaparak, Nusinersen aktif maddeli ilaca erişen İpek Badırgalı; kampanya yürütmenin zorluklarına ve çaresiz ailelerin bu yola başvurmak zorunda kaldığına değindi. “Halkın yardımıyla kurtarılmaya çalışılan onlarca çocuk var ancak görünmeyen yüzlercesi mevcut. Devletimizin konuya bir an önce el atarak, Avrupa Medikal Ajansı (EMA)’nın onayladığı şekilde gen tedavisini, 21 Kg. altındaki tüm hastalarımızın erişimine sunmasını talep ediyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

SMA toplumunun hiç olmadığı kadar umutlu olduğunu belirten İpek Badırgalı, son 3 yılda bu hastalıkla ilgili 3 farklı tedavi yönteminin bulunduğunu ve bu tedavilerin bir an önce Türkiye’deki SMA hastalarına uygulanmasını dilediklerini aktardı. Her hastaya uygulanacak tedavinin, hastanın mevcut durumuna göre değişkenlik gösterdiğini ve sadece bir ilacın değil, her 3 tedavinin de hastalara sunulması gerektiğini vurgulayan İpek Badırgalı, Amerika’da gen tedavisi alan hastaların da Nusinersen aktif maddeli ilaca devam ettiğini söyleyerek kombinasyon tedavinin önemine değindi.

SMA hastalığının yönetiminde fizik tedavinin altını çizen İpek Badırgalı; hastaların her gün fizik tedavi alması gerektiğini ancak devletin sunduğu haftada 2 seferlik ücretsiz tedavi hakkının yetersiz olduğunu ve bu konuda da gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini belirtti.