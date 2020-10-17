Slovenya, sıkı Covid-19 önlemlerini yeniden getiriyor

Koronavirüs vakalarındaki yeni ani yükselişin ardından Slovenya genelinde yeni kısıtlamalar yürürlüğe giriyor. 2 milyon nüfusluk ülke, Mayıs ayında "Covid-19 salgınının sona erdiğini" resmen ilan etti ve yaz aylarında yalnızca nispeten az sayıda yeni enfeksiyon kaydetti.

Cuma günü ise yetkililer 834 yeni vakayı doğruladı. Slovenya toplam 5 bin 413 aktif vaka ve 180 ölüm kaydetti.

Ülke şimdi koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı ve oranına göre yeşil, turuncu veya kırmızı bölgelere ayrıldı. Ancak hiçbir bölge yeşil yani neredeyse enfeksiyonsuz durumda değil.

Başkent Ljubljana'nın bulunduğu merkezi Slovenya da dahil olmak üzere, Slovenya’nın 12 bölgesinden yedisi kırmızı olarak belirlendi. Bazı istisnalar dışında, bu alanların sakinlerinin bölgeyi terk etmesi yasaklanmış durumda.