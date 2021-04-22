Slovakya'dan üç Rus diplomat hakkında sınır dışı kararı

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, üç Rus diplomat hakkında sınır dışı edilme kararı verildiğini ve ülkeyi terk etmeleri için kendilerine 1 hafta süre tanındığını açıkladı.

Heger, söz konusu kararı Çekya'yla dayanışma adına aldıklarını söyledi.

Çekya, ülkede 2014 yılında bir mühimmat deposunda gerçekleşen patlama nedeniyle Rus istihbarat yetkililerini suçlamış ve Rusya'nın büyükelçiliğinde çalışan görevliler hakkında sınır dışı edilme kararı vermişti. Çekya, 17 Nisan'da Prag'daki Rus büyükelçiliğinin 18 çalışanının ihraç edildiğini duyurmuştu.

Prag, bugün, Rusya'dan diplomat sayısını Moskova'daki Çek personele eşit olacak şekilde azaltmasını talep etmişti.