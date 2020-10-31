Slovakya nüfusunun yarısı bir günde koronavirüs testi yaptı

Slovakya nüfusunun neredeyse yarısı Cumartesi günü Covid-19 testi oldu. Ülke çapında iki günlük test kampanyasının ilk gününde 2,58 milyon kişiye test yapıldı. Hükümet bu adımın sert bir karantina olmadan enfeksiyonlardaki artışı tersine çevirmeye yardımcı olacağını umuyor.

İngiltere menşeli The Guardian'da yer alan habere göre savunma bakanı Jaroslav Naď Pazar günü yaptığı açıklamada, 2.58 milyon Slovak yurttaşına Cumartesi günü test yapıldığını ve 25.850 yani 1 pozitif vaka çıktığını söyledi.

Ülkesi 5,5 milyon nüfusa sahip ve 10 yaşın altındaki çocuklar dışında nüfusun neredeyse tamamına test yapılması bekleniyor.

40 binden fazla sağlık görevlisi ve asker, polis, idari görevli ve gönüllüden oluşan destek ekipleri, antijen sürüntü testlerini uygulamak için yaklaşık 5 bin bölgede görev yaptı. Test ücretsiz ve gönüllüydü, ancak hükümet, katılmayanlara işe gitme yasağı da dahil olmak üzere bir tecrit uygulayacağını söyledi.

Başbakan Igor Matovič, insanlara katılmaları için baskı uyguladığı için özür dilemekle birlikte şartın zorunlu olduğunu söyledi. Bir basın toplantısında “Özgürlük, aramızda en zayıf olanlara, onkoloji hastalarına, yaşlılara, başka hastalıkları olanlara karşı sorumlulukla birlikte gelmektedir” dedi.

Hükümet önümüzdeki hafta sonu ikinci bir test turu planlıyor.

Pazar günü Slovakya, PCR testleri yoluyla 2.282 yeni vaka bildirdi ve ülke çapındaki programda çıkanlar hariç bugüne kadar toplam 59 bin 946 vaka ve 219 ölüm kaydedildi.