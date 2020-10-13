Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İsveçli mevkidaşı Ann Linde'nin ortak toplantısında gerilim yaşandı.

"Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını makul karşılıyoruz ama buna ilaveten Ermenistan'a da çekil çağrısı yapılırsa, o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz ancak bu çağrı yapılmıyor" diyen Çavuşoğlu, Linde'nin Suriye'den çekilme çağrısına ilişkin ise, "Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye Suriye'den çekilin diyorsunuz? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı destekliyorsunuz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ne işi var?

Çavuşoğlu'nun bu açıklamaları, Suriye yönetimi tarafından birçok defa Türkiye'ye yapılan uyarıları hatırlattı. En son Cumhurbaşkanı Esad Türkiye ve ABD'nin ülkedeki pozisyonunu işgal olarak tanıdıklarını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını eleştirenlere "Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde bizim de Suriye’deki varlığımız sona erecektir." ifadelerini kullanmıştı. Ancak Türkiye bu söylemi yıllardır sürdürüyor ve mevcut yönetimin devrilmesi adına uzun yıllardır silahlı grupları destekleyerek krizin çözümüne de engel olduğu biliniyor.