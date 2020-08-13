Siyonizme destekte sürprize yer yok: İsrail Harris’ten memnun

Joe Biden’ın 2020 Kasım seçimleri için başkan yardımcılığına Kaliforniya Senatörü Kamala Harris’i aday göstermesinin ardından, İsrail basınında Harris’in İsrail yanlısı lobi gruplarıyla yakın ilişkilerine dikkat çekildi.

The Jerusalem Post gazetesi, Harris'in ülkenin en büyük İsrail yanlısı lobi kuruluşu olan Amerika-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ile yakın ilişkileri olduğunu ve bazı Demokratların aksine İsrail’e yardımların koşula bağlanması fikrine sıcak bakmadığını yazdı. Gazete ayrıca Harris’in Yahudi bir doktor olan Douglas Emhoff ile evli olduğuna işaret ederken, Harris’in Kaliforniya başsavcılığı yaptığı dönemde özel bir nefret suçları birimi kurduğuna ve Yahudilere karşı işlenen nefret suçlarına karşı özel bir hassasiyeti olduğuna dikkat çekti. Gazeteye göre, İsrail’i koşulsuz destekleyen tutumuna rağmen Harris, Obama tarafından gündeme getirilen İran nükleer anlaşmasına geri dönülmesini savunuyor.

Harris'in AIPAC ile ilişkileri

Haaretz gazetesi ise okurlarına Harris’in AIPAC ile yakın ilişkilerini hatırlattı. Kaliforniya Senatörü seçilmesinden kısa bir süre sonra, İsrail yanlısı lobi kuruluşunun 2017 Siyaset Konferansı’na katılan Harris’in, toplantının starı olduğunu belirten Haaretz, başkan yardımcısı adayının 2017 Ocağı’nda Başkan Barack Obama’yı, İsrail’in yerleşim politikalarını kınayan bir BM Güvenlik Konseyi kararında çekimser kalması nedeniyle eleştirdiğini kaydetti. Gazeteye göre Harris, başkan adaylığını gündeme almasıyla birlikte, kamuoyu önünde AIPAC ile birlikte görülmekten kaçınsa da kuruluşun toplantılarına katılmayı sürdürdü. 2019 yılında Demokrat Parti’nin sol kanadından gelen eleştiriler nedeniyle AIPAC toplantısına katılmayacağını açıkladı, ancak Senato’daki ofisinde AIPAC liderleri ile çekilen fotoğraflarını paylaşmaktan da çekinmedi.

Harris, Biden gibi, Filistin sorununda iki devletli bir çözümü destekliyor ve İsrail’in Hamas saldırılarına karşı kendisini korumaya hakkı olduğunu savunuyor.

Harris AIPAC'ın 2017 yılında düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmada İsrail’in askeri üstünlüğüne verdiği desteğin nedenlerini açıklamıştı.

Harris İran, Hizbullah ve Hamas’ın İsrail’i tehdit etmeye devam ettiği sürece ABD’nin İsrail’e verdiği desteğin kaya gibi sağlam olması gerektiğini söylemişti.

Harris ayrıca iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin hayati olduğunu belirterek, ABD’nin Arrow (OK), David’s Slinge (Davud’un sapanı) ve Iron Dome (Demir Kubbe) projelerinin finansmanı da dahil olmak üzere İsrail’e verdiği desteğe bağlı olduğunu açıklamıştı.