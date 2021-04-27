Siyasi baskı altındaki İngiltere Başbakanı, kabine toplantısı düzenliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün "kamunun önceliklerine odaklanmak" başlığıyla bir kabine toplantısı düzenleyecek.

Johnson, İngiltere'nin ikinci kez pandemi nedeniyle kapatılmasına karşı çıktığı sırada, "Daha fazla kapanma yok, binlerce ceset üst üste yığılsın daha iyi" demekle suçlanıyor.

Johnson ve hükümet, söz konusu iddialara karşı çıkarken, ilk olarak Daily Mail tarafından ortaya atılan iddianın BBC ve ITV tarafından doğrulandığı belirtildi. ITV'nin siyaset editörü Robert Preston, "Başbakan bunun olmadığını söyledi. Benim, konuya ilişkin yemin eden iki görgü tanığıyla konuştuğum kadarıylaysa bu olay yaşandı" dedi.

Johnson'ın bugün toplantıda, "Covid'le mücadele, aşıya erişim ve normalleşme sürecinde istihdam" konularını ele alacağı kaydedildi.

Johnson, aynı zamanda, eski üst düzey danışmanı Dominic Cummings'in pandemi dönemindeki hükümet belgelerini ifşası nedeniyle siyasi baskı altında. Cummings, Johnson'ın, Başbakanlık binasındaki özel dairesindeki 200 bin sterlinlik tadilat faturasını Muhafazakar Parti kasasından ödenmesini düşündüğünü, kendisinin ise buna karşı çıktığını yazmıştı.