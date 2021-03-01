Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme’nin 254. sayısı “Siyaset Hakkımız Engellenemez” kapağıyla yarın okuyucuyla buluşuyor. Derginin bu haftaki sayısında TKP’nin geçtiğimiz hafta ilan ettiği "İstismar edilen salgın kısıtlamalarını ve yasakları tanımıyoruz!" açıklaması ele alınıyor. Kamuoyunda da yankı bulan açıklamayı Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, Boyun Eğme Dergisi’ne değerlendiriyor.

Pandemi bahane: Amaç işçileri susturmak

AKP'nin salgın önlemlerini hiçe sayan kongreleri devam ederken Manisa’da TKP üyelerinin açık alanda yaptığı siyasi çalışmaya ceza kesildi. Boyun Eğme Dergisi bu haksız cezayı sanayi bölgesindeki işçilerin, yoksul emekçi halkın temsilcisi olan Manisa İl Örgütü ile konuştu.

8 Mart yaklaşırken...

Geçtiğimiz yılın 8 Mart’ında pandemi henüz yeni yeni etkisini göstermeye başlamıştı, bu yılın 8 Mart’ına ise kadınlar düzenin yüklerini daha çok omuzlarında hissederek giriyor. Boyun Eğme Dergisi bu haftaki sayısında bir yılda kadınların yaşamında nelerin nasıl değiştiğine ve mücadeleyi yükseltmek için planlanan 8 Mart hazırlıklarına odaklandı.

Göçmen işçilik: Sınıfa karşı sınıf

TKP’nin 13. Kongresi’nde aldığı göçmen emekçilerle dayanışma ilişkisini büyütme ve örgütlenme kararı, Göçmen İşçi Bürosu’nun kurulmasıyla sonuçlandı. İşte bu haftaki sayının Emek-Sermaye sayfalarında Göçmen İşçi Bürosu herkesten önce işten çıkarılan, en sağlıksız koşullarda işe geri çağrılan, aşı hakkından mahrum bırakılan göçmen işçileri anlatıyor. Yine Kadıköy Belediyesi’ndekine benzer şekilde İBB ile Maltepe Belediyesi’nin grev kırıcılığı ve sendikanın dayatması yüzünden uzlaşmayla sonuçlanan Maltepe Grevi de bu hafta Boyun Eğme Dergisi’nde.

İşçinin Hukuk Köşesi’nde ise bu hafta ücrete ilişkin temel sorular yanıtlanıyor.

Boyun Eğme dergisini mahallenizdeki semt evlerinden, TKP bürolarından, NHKM’lerden ve kitabevlerinden edinebilirsiniz.