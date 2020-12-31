Siyah genci öldüren polis: İnsan avlıyorum, bu harika bir iş!

4 Aralık'ta ABD'nin Ohio eyaletindeki Franklin County'de 23 yaşındaki siyah Amerikalı Casey Goodson, şerif yardımcısı ve Baptist Kilise papazı Jason Meade tarafından evinin önünde vurularak öldürüldü.

Olayın ardından ABD medyasında çıkan haberlerde Goodson'un herhangi bir suçtan kaydı olmadığı ya da hakkında açılmış bir soruşturma olmadığının belirlendiği bilgisi verildi. Meade'nin avukatı, Goodson'un şiddetli bir tartışma sonucunda şerif yardımcısına silah doğrulttuğunu iddia etti, ancak Goodson ailesinin avukatları iddiayı yalanladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ohio yerel medyası, Meade'ye ait olduğu belirtilen ses kayıtlarını yayınladı. Kayıtlarda şerif yardımcısının "Şerife çalışıyorum, insan avlıyorum. Bu harika bir iş, işimi seviyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Meade, kayıtlarda "14 yıl bu işi yaptım ve daha bir kez bile suratıma sağlam bir darbe almadığımı biliyor musunuz? Bu gerçek. Çünkü işimde gayet iyiyim. Neden biliyor musunuz? Uzun zaman önce (kavgada) ilk yumruğu atmam gerektiğini öğrendim. Yine uzun zaman önce ilk yumruğu atmanın neden doğru bir şey olduğunu öğrendim. Bunu 'polis gaddarlığı' gibi görmeyin" ifadelerini kullandı.

Maede'ye ait olduğu belirtilen ses kaydının, 2018 yılında Hür İrade Baptistler Derneği'nde verdiği vaaza ait olduğu belirtiliyor. Ses kaydının ilk olarak Columbus Free Express gazetesi tarafından yayınlandığı ve sonrasında ülke basınında yer bulduğu bilgisi veriliyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, Goodson cinayetine ilişkin Meade hakkındaki federal, eyalet ve yerel düzeyde soruşturmalar devam ederken ücretli izne ayrıldığı bilgisi yer aldı.

Kilise cemaati ise medyayı 'Meade'yi şeytanlaştırmaya çalışmakla' suçladı.

Diğer yandan ailenin avukatları, Goodson'un dişçi randevusundan döndükten sonra evinin kapısını açmaya çalışırken büyükannesi ve iki çocuğunun gözleri önünde vuruduğunu ve silah taşımadığını duyurdu.