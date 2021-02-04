Sivas'ta yaban keçisi avlayan üç kişiye 38 bin 559 lira para cezası

Sivas’ın Suşehri ilçesi Eskitoprak köyü Bayır mevkiinde Suşehri Kaymakamlığı Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontroller sırasında avlanması yasak olan yaban keçilerini avlayan şahıslar tespit edildi.

İHA'da yer alan habere göre, F.K., M.K. ve Y.K isimli şahıslar bir adet yaban keçisi vurdukları esnada suçüstü yakalandı.

Şahısların avlanma sırasında kullandıkları tespit edilen 3 adet ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

Öldürülmüş olan yaban keçisi muhafaza altına alınarak 3 şahsa 3 bin 594’er lira idari para cezası ve yaban keçisi avlama tazminatı olan 27 bin 777 lira olmak üzere toplamda 38 bin 559 lira para cezası kesildi.