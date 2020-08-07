'Sivas’ta tanı kiti yok, belirti gösteren vatandaşlar evine gönderiliyor'

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Gerçek vaka sayısını bir an önce paylaşın. Sivas’ta Covid-19 tanı kitinin temin edilememesinin gerekçesini açıklayın” çağrısı yaptı.

Karasu, Sivas’ta tanı kitinin 5 Ağustos’tan bu yana temin edilemediğini belirterek, “Kurban Bayramı sonrası vaka sayısında artış yaşanacağını düşündüğümüzde, söz konusu ihmal toplamda 10 köyü ve bir mahallesi karantina altında olan Sivas’ta her an bir ikinci dalga sürecini başlatabilir” dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Karasu şunları söyledi:

“Vaka sayılarındaki artış ortadayken, Sivas’ta tanı kiti bulunmuyor. Belirti gösterdiği için hastanelere başvuran vatandaşlarımız ‘Test yok’ denilerek evine gönderiliyor. Test için başvuranların sayısı günde 500 kişi civarında. Hastanelere ardı ardına ambulanslar giriyor. Mevcut hasta sayısı binlerle ifade ediliyor.”