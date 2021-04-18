Sivas'ta kadın cinayeti

Sivas'ta eşi Rahmi Parlak tarafından evinde bıçaklanan Mevlüde Parlak yaşamını yitirdi.
60 yaşındaki Mevlüde Parlak adlı kadın Karşıyaka Mahallesi'nde yaşadıkları evde aynı yaştaki eşi Rahmi Parlak tarafından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sırt kısmından 4 bıçak darbesi alan Mevlüde Parlak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Rahmi Parlak gözaltına alınırken, Mevlüde Parlak'ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.