Şişli’de polis merkezi önünde silahlı saldırı

İstanbul'un Şişli ilçesinde polis merkezinin önünde saat 17.00 sıralarında 2 kişi bir saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı.

DHA'nın haberine göre, iki farklı kurye firması çalışanları bir süre önce bilinmeyen nedenle kavga etti.

Taraflardan birine mensup 2 kişi karakola giderek şikayetçi oldu. 2 kişi karakol çıkışında husumetli oldukları diğer taraftan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan burada etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Biri karnından diğeri ise kafasından yaralanan iki kişi ambulansa konularak, en yakın hastaneye kaldırıldı.