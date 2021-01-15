Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'na 10 yıla kadar hapis istemi

Kasım 2020’de gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yavuz hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederse yargılama başlayacak.

İddianamede “Şüphelinin PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı bulunduğu, yapmış olduğu eylemlerle örgütün amaçlarına yardım eden siyasi faaliyetler içinde bulunduğu ve atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli şüpheler oluştu" ifadelerine yer verildi.

Savcılık ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Yavuz'un 2018’de HDP’de çeşitli ilçelerde ve il yönetiminde faaliyetlerde bulunduğunu belirttiği ve “Ben şu anda Şişli Belediyesi başkan yardımcısıyım. Belediyede sağlık, sosyal hizmetler ve kreşler bana bağlı olarak faaliyet yürütür. Görev bilincime aykırı hareket etmedim” dediği aktarıldı.