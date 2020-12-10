Sisi'den 'Türkiye ile askeri çatışma olasılığı' sorusuna yanıt

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi, Fransa'ya yaptığı resmi ziyaretin son gününde Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin soru üzerine Sisi, ülkesinin komşu ülkelerle "mükemmel ilişkiler kurma ve her zaman diyaloga başvurma" politikasını benimsediğini söyledi.

Türkiye'nin de diğer bölge ülkeleri gibi uluslararası hukuka ve deniz hukukuna saygı duyması gerektiğini söyleyen Sisi Ankara'nın "diğer ülkelerle istişare etmeden bölge güvenliğini ve barışını etkileyebilecek tek taraflı adımlar atmaması gerektiği" yorumunu yaptı.

Doğu Akdeniz'in gaz kaynakları açısından zengin olduğunu söyleyen Sisi, Mısır'ın Fransa dahil olmak üzere ortaklarıyla "mantıklı bir işbirliğini" benimsediğini kaydetti.

Türkiye ile Libya'da olası bir askeri çatışmaya dair soru üzerine ise Sisi, ülkesinin Libya'daki krize kapsamlı ve siyasi bir çözüm getirmek konusunda çaba sarf ettiğini söyledi. Sisi ayrıca paralı askerlerin taşınması ve içerideki köktenci militanlara silah desteği verilmesi yoluyla Libya'nın istikrarını tehdit eden dış müdahalenin sona ermesi gerektiğini belirtti.

Sisi Le Figaro'ya verdiği mülakatta ayrıca Müslüman Kardeşler'e de değinerek "bu ölümcül ideolojinin" Avrupa ülkelerine oluşturduğunu tehdidin son dönemde daha açık bir biçimde ortaya çıktığını söyledi. Fransa'da radikal İslamcılık karşıtı yasa tasarısı hakkında ise Sisi Mısır ve Fransa'nın bir dizi cephede terörizme karşı birlikte mücadele ettiklerini söyledi. Sisi Müslüman Kardeşler'e atıfla "Sınır tanımayan bu ölümcül ideolojinin tehlikelerine karşı uyarmaya son vermedik. Terörle mücadele için uluslararası düzeyde işbirliği yapalım" dedi.

Öte yandan Sisi İslam Peygamberi Muhammed'in karikatürlerinin yayınlanmasına atıfta bulunarak başkalarının din ve inancına saygılı olunması gerektiğini söyledi.