Sisi ve Miçotakis: Mısır-Yunanistan anlaşması, Doğu Akdeniz'de istikrara hizmet edecek

Mısır Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Sisi ve Miçotakis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının imzalanması dolayısıyla birbirlerini tebrik eden Sisi ve Miçotakis, anlaşmanın Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağını kaydetti.

Sisi ve Miçotakis, anlaşmanın Mısır ve Yunanistan'a kendi doğal kaynaklarını iki dost halkın hedeflerine ulaşması ve çıkarlarının korunması için kullanma fırsatı sunacağını da ifade etti.

İkili, Mısır ve Yunanistan arasındaki ortak çıkarları ve tutumları dikkate alarak Doğu Akdeniz konusunda koordinasyonu pekiştirme kararı aldı.