Sisi: Libya halkının  özgür iradesini harekete geçirmek istiyoruz

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi, Çarşamba günü Libya krizini ele almak üzere Kahire’ye gelen Libyalı aşiret liderleri ile buluştu.

Sisi’nin sözcüsü Bassam Radi tarafından toplantıya ilişkin olarak yapılan açıklamaya göre, Sisi heyete Kahire ‘‘Libya halkının özgür iradesini desteklemeyi amaçladığını söyledi.

‘‘Mısır ve Libya … tek halk, tek kader’’ başlıklı toplantıda konuşan Sisi, ‘‘Mısır’ın Libya’ya yönelik tüm düzeylerde ortaya koyduğu çabaların temel amacı, ülkenin geleceği ve gelecek kuşakları için daha iyi bir gelecek elde edilmesi için Libya halkının özgür iradesini harekete geçirmektir’’ ifadesini kullandı.

Sisi-Macron görüşmesi

Mısır Devlet Başkanı Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çarşamba akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Libya’daki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Mısır Devlet Başkanlığı sözcüsü Radi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sisi, ülkesinin Libya krizini, Libya halkının özgür iradesini onurlandıracak veLibya’nın kaynaklarını, birliğini, toprak bütünlüğünü koruyacak bir çözüm için çalıştığını söyleyerek, Mısır’ın batı sınırlarında ulusal güvenliğini koruma gayreti içinde olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, Mısır’ın Berlin Konferansı’nın bir uzantısı olan Kahire Deklarasyonu ışığında, Libya’da güvenliği ve istikrarı tesis etmek için sarf ettiği muazzam çabayı takdir ettiğini dile getirdi.

İki devlet başkanı, hem Libya’nın istikrarını hem de bir bütün olarak bölgesel güvenliği tehdit edecek şekilde, amaçlarına ulaşmak için silahlı milisleri ve terörist örgütleri kullanan bütün hukuksuz dış müdahalelerin durdurulmasının önemini vurguladı.

Macron ve Sisi, krizin çözüme kavuşturulması için önümüzdeki dönemde ortak eşgüdümü sürdürmek konusunda da anlaştı.