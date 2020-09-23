Sisi: BMGK kararlarına uymayan ülkeler terörizmden sorumlu tutulmalı

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, 75. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda gönderdiği mesajda, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını çiğneyen ülkelerin "terörizmden sorumlu tutulması" çağrısı yaptı.

Sisi, "Uluslararası toplumun, bazı ülkelerin teröristlere gerek para gerek silah yoluyla, ya da güvenli bölge, medya ve siyasi platform sağlayarak ve hatta teröristleri Libya ve Suriye gibi çatışma bölgelerine göndererek destek vermesini görmezden gelmeye devam etmesi üzücü" dedi.

Sisi, BMGK'nin kararlarının, bundan sorumlu tutulmayacağını düşünen ülkeler tarafından uygulanmamasının "artık kabul edilebilir olmadığını" belirtti.

Libya hakkında konuşan Sisi, ülkede krizi bitirmek adına BM aracılığıyla imzalanan Skhirat Anlaşması'na, Berlin Konferansı'nda alınan kararlara ve Kahire Bildirgesi'ne uymanın önemli olduğunu kaydetti.

Libya krizinin sınırlar ötesi bir etki yarattığını ve komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye attığını söyleyen Sisi, "Mısır, terör örgütlerini ülkedeki varlığını bitirme ve ülkeye yabancı savaşçı getiren sömürgeci hayallere sahip bazı bölgesel unsurların müdahalesine son verme konusunda Libyalı kardeşlerine destek vermeye kararlı" dedi.

Sisi, Libya'da çatışmaların Sirte veya El Cufra'ya sıçraması durumunda Mısır'ın ulusal güvenlik ve halkın güvenliğini savunmak adına güçlerini harekete geçireceğini söyledi.