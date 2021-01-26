Şişecam’dan işçiye 1100 liralık pandemi faturası!

Türkiye de ve Dünya’nın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Şişecam A.Ş. küresel vizyon, sürdürülebilir büyüme, kusursuz uyum, mükemmel işleyiş ilkesini işçisinin sırtına yüklemeye devam ediyor. Bursa ili Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu Cam Sanayi fabrikasında ücretsiz izne çıkarılan 14 işçi bu vizyonsuz büyümenin parçası haline getirildi.

Kasım ayında çeşitli nedenlerle Kristal-İş sendikası üyesi olan 4 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Sendika şube başkanı Mehmet Dikmen haksız yere ücretsiz izne çıkarılan işçiler için protesto yürüyüşü yaptı. Şişecam yönetimi bu yürüyüş ardından 10 işçiyi daha ücretsiz izne çıkarttı. Fabrikada önümüzdeki günlerde 10 işçinin daha ücretsiz izne çıkarılacağı konuşuluyor. Pandemi döneminde dahi oldukça yüksek kârlar elde eden Şişecam emekçilerini 1100 liraya mahkum ediyor.

Bu durum karşısında Kristal-İş Sendikası da, başkanlar kurulu toplantısında eylemlerin devam etmesine karar verdi.

Sendika açıklama metni şöyle:

"Kristal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu 21 Ocak 2021 Perşembe günü, Kristal-İş Sendikası Genel Merkez Toplantı Salonu’nda bir araya gelerek aşağıdaki konular ve kararlar üzerinde görüş birliğine vardı.

Covid-19 salgınının ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizin işçi sınıfı üzerindeki olumsuz etkileri tartışıldı.

Salgının başlamasıyla birlikte hükûmetin hayata geçirdiği işten çıkarma yasağı ve zorunlu ücretsiz izin uygulamalarının, işverenler tarafından gerek sendikal örgütlenmeleri engellemek gerekse örgütlü işyerlerindeki işçileri sindirmek için art niyetli kullanımları ele alındı.

Örgütlenme sırasında ücretsiz izne çıkarılan veya kod 29 ile işten atılan işçilerin eylemlerinin desteklenmesinin ve sendikalarla dayanışma içinde olmanın gerekliliği vurgulandı.

Sendikamızın örgütlü olduğu Şişecam Cam Ambalaj Yenişehir Fabrikası’ndaki üyelerimizin, salgın bahane edilerek ücretsiz izne çıkarılmaları konusu tartışıldı.

Ücretsiz izne çıkarılan üyelerimiz Başkanlar Kurulu’yla yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaştılar.

Kristal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, Şişecam işvereninin ücretsiz izin uygulamasından bir an önce vazgeçmeye çağrılmasına karar verdi.

Bu amaçla 22 Ocak 2021 tarihinde, Şişecam’a bağlı örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde, ücretsiz izne çıkarılan üyelerimizin durumuyla ilgili sendikamızın görüşlerinin detaylı olarak paylaşılacağı açıklamalar yapılmasına,

İşverenin üyelerimizi işbaşı yaptırmaması durumunda demokratik tepkilerimizin dozunun artırılarak devam ettirilmesine,

Bütün arkadaşlarımız işlerine dönene kadar mücadelelerinin örgütlü olduğumuz tüm işyerlerine yayılmasına,

Hayata geçirilecek uygulamaların yarından başlayarak sırayla tüm üyelerimize duyurulmasına karar verildi. Ilk eylem olarak Yenişehirde ki ücretsiz izne çıkarılan arkadaslar için tüm bolgelerde mesai eylemi kararı alınmıştır bilginize.

İş, ekmek yoksa barış da yok!"