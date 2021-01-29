Sırtımızdaki kamçı: Bankalara borcumuz

Ünlü tiyatro kuramcısı, şair ve oyun yazarı Bertolt Brecht 1928 yılında yazdığı "Üç kuruşluk opera" oyununda "Bir banka kurmanın yanında, bir banka soymak nedir ki?" diyordu bankaların sömürü düzenindeki rolüne dikkat çekerek. Bu söz bugünlerde Türkiye'de özellikle hatırlanmaya değer.

Gelir düzeyi gittikçe düşen her kesimden emekçinin bankalara borcu inanılmaz düzeye yükselmiş durumda. Bu, zaten sömürülen milyonların bir de banka faiziyle sömürülmesi anlamına geliyor.

Borçluluk düzeyi hakkında sık sık istatistikler yayınlanıyor, hem bankalar hem de sendikalar tarafından. Ancak Türkiye Komünist Partisi'nin son yayınladığı rapor meseleyi daha kapsamlı ele alması bakımından diğerlerinden ayrılıyor. Şöyle ki rapor sadece emekçilerin zor durumunu ortaya sermekle yetinmiyor, ortaya attığı sorular ve verdiği yanıtlarla bu borçlanma döngüsünden çıkışın bu düzende neden mümkün görünmediğini de anlatıyor. Bu büyük sorunun geçici bir başlık değil, başlı başına Türkiye kapitalizminin varoluşsal bir özelliği olduğunu anlatıyor.

Rapordan aktarıyoruz:

"Bireysel kredi kullanan kişilerin sayısı ise takipteki krediler hariç son bir yılda 2.4 milyon kişi artarak 33.9 milyon kişiye ulaştı. 2020 Eylül döneminde istihdam edilen kişi sayısını 27.7 milyon kişi olduğu göz önüne alındığında, çalışan nüfusun tamamının ve daha fazlasının borçlu durumda olduğu ortaya çıkıyor. Bu doğrultuda kişi başına ortalama kredi bakiyesi 25.1 bin TL’yi buluyor ve asıl borç yükünün çalışmakta olan kişilerin üstünde bulunduğu gözler önüne seriliyor.​​​"

'Borçlanmamak mümkün mü?'

Raporda "Borçlanmamak mümkün mü?" diye de soruluyor. Çünkü iki türlü borçlanılabilir:

1) Gelirine güvenenler daha rahat harcama yapabilmek adına geçici bir süre borçlanabilirler

2) Geliri temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayanlar, üstelik yarın ne olacağını bile bilemeyenler günlük yaşamsal ihtiyaçları nedeniyle borçlanabilirler.

Türkiye'deki devasa borçlanmanın niteliği 2. maddeye uygun. Çünkü Türkiye'de asgari ücret giderek ortalama ücret haline gelmiş durumda. Milyonlarca işçiyse yasa dışı bir şekilde asgari ücretten bile mahrum, ücretli çalışanların %64‘ünün ise asgari ücretin altı ile asgari ücretin 1,5 katı arasında bir ücrete çalışıyor. Covid 19 salgını ile birlikte asgari ücretin yarısı kadar bir ödenekle zorunlu ücretsiz izne çıkarılanlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar da düşünüldüğünde ücretli çalışanların gelirlerinde yaşadığı düşüş ciddi boyutlara varıyor.

Durumun vehameti borcunu ödemeyen kişi sayısındaki artıştan da görülebiliyor:​

Kredi kartlarıyla alış verişte market alışverişi ciddi ağırlık kazanmış durumda. Bu da borçlanmanın niteliğine dair net bir fikir veriyor. Rapordan aktarıyoruz:

BDDK aylık bankacılık sektörü verilerine bakıldığında ihtiyaç kredilerinin 2018 sonunda 205 milyar TL olduğu ve bu rakamın hızla yükselerek 2019 sonunda 260 milyara ve 2020 Kasım ayında 384 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor. Artış trendi vatandaşların bireysel kredi kartı borçlarında da göze çarpıyor ve 2019 sonunda 118 milyar olan bireysel kredi kartı borçları Kasım 2020’de 144 milyara çıkıyor. Kredi kartı harcamaları incelendiğinde 2019’da %21 artan kartla gıda alışverişi 2020’de de artışını sürdürerek ilk dokuz ayın toplamında 50,5 milyar TL’ye çıkıyor. Pandemi döneminde kartlı alışverişte market harcamalarındaki artış da aynı şekilde dikkat çekiyor. 2020’nin ilk dokuz ayında market ve AVM’lerde kredi kartıyla yapılan alışveriş 2019’un aynı dönemine göre %31 artış göstererek 141,5 milyar TL’ye dayanıyor.

Raporda bankaların faizden kazandığı gelirler, pandeminin etkisi, borçu sayısının gizliliği, daha ne kadar borçlanılabileceği ve bu dönemde patronlara sağlanan avantajlar gibi başlıklara değiniliyor.

Raporun tamamını okumak için tıklayınız: https://tkp.org.tr/tr/haberler/sirtimizdaki-kamci-bankalara-borcumuz