Sırrı Sakık: Yeni bir 'çözüm süreci' ihtimali olabilir

Eski HDP milletvekili Sırrı Sakık, Medyascope.tv'ye verdiği söyleşide yeni bir "çözüm süreci" konusunda duyumlar aldıklarını belirterek "Olması gereken de budur" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin HDP’nin kapatılmasıyla ilgili çağrısı üzerine Sakık, “Parti kapatmak çözüm değil, bugüne kadar dokuz partimiz kapatılmış, şimdi onuncu parti kapatılsın deniyor. HDP’yi de kapatırsanız biz de alfabede harf kalmasa bile harf satın alıp, yeni bir partiyi 24 saat içinde kurup örgütleyerek siyasal mücadelemize devam ederiz. HDP'nin kapatılmasının çözüm olmadığını en çok onlar da biliyor" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'a konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın yeni bir çözüm süreci hazırlandığına ilişkin iddiasına dikkat çeken Sakık, "Ben yeni bir sürecin başlayabilme ihtimalinin de olabileceğini, Türkiye buna mecbur ve mahkumdur... Dün bu konuda DTÖ Başkanı'nın açıklamaları vardı, biz de bu konuda duyumlar alıyoruz. Olması gereken de budur" diye konuştu.