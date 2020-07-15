Şırnak'ta 'uzman çavuş 13 yaşındaki çocuğu istismar etti' iddiası

Şırnak kent merkezinde bulunan bir sitede dün akşam 13 yaşında bir kız çocuğunun kentte görev yapan bir uzman çavuş tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, uzman çavuş yurttaşlar tarafından yakalandı. Olay sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Habere göre HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir çevredeki yurttaşlarca olay sonrasına dair çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından “Çocuklarımızın geleceğini tacizcilere bırakmayacağız. Dün gece Şırnak Şaranlar sitesinde bir uzman çavuş 10 yaşındaki bir çocuğu taciz etmiştir. Görgü tanıkları da yaşanan taciz olayını teyit etmiştir. Yargı derhal gereğini yapmalıdır. Olayın peşini asla bırakmayacağız” diye paylaştı.

Halk Tv'nin Şırnak Barosu’ndan edindiği bilgilere göre ise avukatlar da istismarın hemen ardından uzman çavuşun yakalandığını doğruladı. Zanlı A.A.’nın sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Şırnak Barosu da şu açıklamayı yaptı:

“14.07.2020 günü 23:00 sıralarında çocuk H.’ye karşı çocuğun cinsel istismarı olayının adli makamlara intikali ile süreç yakından takip edilmiş gece yarısı mağdur beyanları, tanık beyanları ve kamera delillerinin dosya arasına alınması için çaba sarfedilmiştir. Olayın failinin kamu görevlisi olması nedeni ile yaşadığımız mağduriyet daha da artmıştır. Çocuğa karşı gerçekleştirilen her saldırının kaşısında durduğumuzu bir kez daha yineleyerek; olayın tüm yönleri ile açığa çıkması için yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygı ile arz ederiz.”