Şırnak'ta patlama: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 14 ve 16 yaşlarında 2 çocuk yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre çocukların buldukları cisimle oynadıkları sırada patlamanın olduğu iddia edildi.

Yaralanan çocuklar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada "Şırnak İli Uludere İlçesine bağlı Yemişli Köyü Yekmal Mezrasının kuzey kesiminde bulunan merada hayvan otlatmakta olan 14 yaşındaki Yusuf ATA ve 16 yaşındaki Caner SAK isimli vatandaşlarımız 21.03.2021 günü saat 15.00 sıralarında arazide bulunan bir mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanmış olup helikopter ile sevk edildikleri Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmişlerdir. Bahse konu olay ile ilgili olarak Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.