Şırnak'ta HDP'ye yönelik operasyon: Baskın sırasında elini kırdılar

Şırnak'ın İdil, Cizre, Uludere ile Silopi ilçelerinde özel harekat polisleri tarafından ev baskınları düzenlendi.

Operasyonda yerine kayyum atanan Cizre Belediyesi Eş Başkanı Berivan Kutlu, HDP Şırnak İl yöneticisi Sekvan Kılınç, HDP İdil İlçe Eş Başkanı Nafiye Geçgel, HDP Silopi ilçe Eş Başkanı Kadir Kunur'un da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bir soruşturma kapsamında gerçekleştiği belirtilirken, gözaltına alınanların Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Berivan Kutlu’nun annesi Nazife Kutlu, baskın sırasında yaşananları anlattı. Evlerine polislerin kapıları kırarak girdiğini söyleyen Nazife Kutlu, "Saat 05'te evimize polislerce baskın yapıldı. Saat 8'e kadar evde arama yaptılar. Evde duvarlarda asılı duran Kuran’ı Kerim’i yerlere attılar. Berivan tanınan bir insan. Sıradan bir insan değildi. Bu muameleyi kimse hakketmiyor. Evimizin altını üstüne getirdiler. Berivan'ın siyasi bir kimliği var. Her seferinde biz bununla karşı karşıya kalıyoruz. Artık yeter. Bizden ne istiyorlar? Biz de bu devletin vatandaşlarıyız" dedi.

Gözaltına alınan HDP üyesi Meryem Aşkara'nın annesi Bedriye Aşkara da, baskın sırasında kapılarının kırıldığı belirterek, "Daha sabah namazını kılmamıştık. Kapıyı çalmadan kapılarımızı kırdılar. Tüm kapılarımızı kırdılar. Kızımı darp ettiler elini kırdılar. Abisi geldi buna tepki gösterdi. Bu tepki ile birlikte bize hakaretlerde bulundular. Bu muamele dünyanın neresinde görülmüştür? Biz de insanız, biz de bu devletin vatandaşlarıyız. Bu insan dışı muameleyi kabul etmiyoruz" diye konuştu.