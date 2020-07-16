Şırnak'ta 'çocuk istismarı' iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı

Şırnak kent merkezinde bulunan bir sitede 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine gözaltına alınan uzman çavuş, emniyetteki ifadesinin ardından Şırnak Adliyesi'ne götürüldü.
Savcı uzman çavuşu “cinsel istismar” ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklanması talebiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.
Sulh Ceza Hakimliği uzman çavuşun tutuklanmasına karar verdi. Uzman çavuş, cezaevine gönderildi.
Ayrıca Şırnak'ta halk cinsel istismarı sokağa çıkarak protesto etti. Yurttaşlar, sloganlarla olayın yaşandığı apartmanın önünde toplandı.