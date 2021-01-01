Şırnak'ta 15 bölgeye giriş yasağı

Şırnak Valiliği, 15 bölgenin 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildiğini ve bu bölgelere izinsiz girişlerin yasaklandığını duyurdu.



Valiliğin konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Şırnak İlimiz (Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap) Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Faraşin Y. Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi ve Tanin Tanin Bölgesinde 01 Ocak 2021 (dâhil) – 15 Ocak 2021 (dâhil) tarihleri arasında (15) on beş gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bahse konu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır."