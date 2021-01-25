Şırnak'ta 15 bölgede yıl sonuna kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilanı

Şırnak’ta da çok sayıda bölge yıl sonuna kadar “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilerek, yıl sonuna kadar sivillere yasaklandı.

Şırnak’ta 15 bölge, “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi.

Şırnak Valiliği’nin yaptığı yazılı açıklamayla duyurduğu yasaklama kararı şu şekilde:

Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Şırnak İlimiz (Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap) Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Faraşin Y. Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi ve Tanin Tanin Bölgesinde 01 Ocak 2021 (dâhil) – 31 Aralık 2021 (dâhil) tarihleri arasında (1) bir yıl süre ile ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir.

Vatandaşlarımızın bahse konu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmeleri yasaktır.