Şırınga çikolatadan ölen çocuk 'asli kusurlu' bulundu

Ankara Keçiören'de birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okulda plastik şırınga içindeki çikolatayı yemek isterken boğazına kaçan tıpa sonucu nefessiz kalarak yaşamını yitirmesine ilişkin iddianame hazırlandı. Okulun kantin işletmecisi N.Y. ve ürünü dağıtan firmanın sahibi Y.T. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ANKA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hacı Çam’ın hazırladığı iddianamede sadece 7 yaşında olan 1. sınıf öğrencisi Köksal "asli kusurlu" olarak yer aldı.

Savcı iddianamesinde bilirkişi raporunu dayanak göstererek, Köksal’ın "asli kusurlu" olmasını şöyle açıkladı:

"Maktulün plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzında dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçmasına ve boğularak ölmesine neden olduğu, makulün böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölüme neden olduğu anlaşılmıştır."

Keçiören’de 11 Aralık 2019 günü gerçekleşen olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, kamu görevlilerinin dosyası ayrılırken, Y.T.’nin piyasaya sürdüğü ürün üzerine “Elle çıkarılması gerek, ağızla çıkarılması tehlikeli” uyarısı yazdırmadığı ve N.Y.’nin de çocukları enjektör şeklindeki çikolatanın tıpasını elle çıkarmaları konusunda uyarmadığı için ‘tali kusurlu’ olduğu belirtildi.