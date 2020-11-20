Sırbistan’da komünist gençlik liderine faşistlerden tehdit

Sırbistan’daki Yugoslavya Yeni Komünist Partisi’nin (NKPJ) gençlik örgütü olan Yugoslavya Komünist Gençlik Ligi (SKOJ) Birinci Sekreteri Aleksandar Đenić, faşist Çetnik çeteler tarafından ölüm tehdidi aldı.

Telefon aracılığıyla Đenić’e ulaşan bir kişi kaburgalarını ve bacaklarını kıracağını, kendisinin nerede yaşadığını bildiğini hatta onu pusuya düşürüp öldüreceğini söyledi. Đenić durumu İçişleri Bakanlığı’na bildirdikten sonra zanlıların tutuklandığı kaydedilirken, SKOJ yaptığı açıklamada Đenić’in daha önce de gerici saldırılara maruz kaldığını, bunlara karşı yetkililer tarafından kayda değer bir müdahalede bulunulmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Biz komünistler olarak, burjuva kurumlarına ve mahkemelerine inanmıyoruz ancak anti-faşist halkı harekete geçirip davayı bu şekilde ilerleteceğiz. SKOJ üyeleri, Nazi işgalcilere hizmet eden ve kendi halkını katleden faşistleri bozguna uğratan komünistlerin izindedir. SKOJ her zaman vampir Çetniklere, yani büyük sermayenin çıkarına çalışan şovenist ve hain, halk düşmanı siyasete karşı sürekli olarak savaşacaktır.”