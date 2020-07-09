Sırbistan'da gösteriler sonrası sokağa çıkma yasağı iptal edildi, etkinlik yasağı getirildi

Sırbistan'da önceki gün açıklanan koronavirüs tedbirleri sonrası başkent Belgrad ve bazı şehirlerde düzenlenen protestoların ardından Başbakan Ana Brnabic, sokağa çıkma yasağını iptal ettiklerini ancak tedbirlerin artırılması yönünde karar aldıklarını açıkladı.

Sokağa çıkma yasağının daha etkili olacağını düşündüklerini söyleyen Brnabic, ancak hükümetin "ekonomiyi ve halkın yararını gözeterek" sokağa çıkma yasağını iptal ettiğini söyledi.

10 binden fazla kişiyle kitlesel etkinlik yasağı

Sputnik'in haberine göre Brnabic, diğer önlemler hakkında "Kapalı ve açık alanlarda 10 binden fazla kişiyle kitlesel etkinlikler düzenlenmesi tamamen yasaklanıyor, kapalı alanlarda 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kısıtlama getirilecek ve durum normalleşene kadar işletmelerin cumadan itibaren 21.00-06.00 arası hizmet vermesi yasaklanacak. Park gibi açık alanlara girişler de 23.00-06.00 arasında yasak olacak" dedi.

Brnabic, yeni tedbirlerin sadece durumun en kritik seviyede olduğu ve hastane kapasitelerinin tamamen dolduğu başkent Belgrad için geçerli olduğunu kaydetti.

Sırbistan'daki protestoların Covid-19 tedbirleri nedeniyle çıktığı belirtilmişti. Ancak Brnabic, başkent Belgrad'ın yanı sıra Nis ve Novi Sad gibi büyük şehirlerde de düzenlenen gösterilerin, koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin açıkladığı tedbirlerle hiçbir ilgisi olmadığını savunmuştu. Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ise polis ile göstericiler arasında yaşananları, Sırbistan'da iç savaş çıkarma girişimi olarak nitelendirmişti.