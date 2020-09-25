Sırbistan'a ait savaş uçağı düştü: 1 ölü 1 kayıp

Sırbistan Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında bir MiG-21 savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Bir pilotun öldüğü, diğerinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Uçak, Brasina köyü yakınlarında düştüğünde rutin bir görevde uçuyordu. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sırp medyası, ağaçlık bir alanda gövdenin enkazını gösteren fotoğraflar yayınladı.

RTS, bir pilotun öldürüldüğünü, diğerinin ise kayıp olduğunu bildirdi. RTS'nin haberine göre, uçağın evinin yakınına düşmesi sonucu köyden bir kişi yaralandı. Yaralanan köylü şimdi hastaneye kaldırıldı ve durumu stabil.