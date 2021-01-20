Sırbistan, Srebrenitsa Katliamı'nı öven tişörtlerin satışını yasakladı

Sırp makamları, 1995 yılında Srebrenitsalı Boşnakların toplu katlini öven sloganlar yazılı bir kıyafetin Belgrad merkezli bir internet mağazasınında yer almasının üzerine harekete geçti.

Sırbistan Pazar Müfettişliği Cuma günü, Belgrad merkezli 011 SHOP, web sitesinin internette sattığı 1995 Srebrenitsalı katliamını öven tişörtün satışını ve reklamını yasakladı.

AB menşeli Balkan Insight'ın aktardığına göre Sırbistan Ticaret Bakanlığı, savcılığa şirketi "ulusal, dini ve ırksal nefreti körükleyen ürünlerin reklamını yapmakla" suçlayan suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Giysilerde "Nož, žica" ("Bıçak, Tel") sloganı yer alıyordu. Söz konusu slogan futbol maçlarında atılan ırkçı bir slogan olan "Nož, žica, Srebrenica"ya atıfta bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı dışişleri sekreteri Uroš Kandić, konuya ilişkin "Bu tür ürünlerin reklamı ve satışı yalnızca reklam yasasını ve ceza yasasını ihlal etmekle kalmaz, aynı zamanda açıkça yasaklanan ulusal, dini ve ırksal nefreti kışkırtmayı teşvik ettiği için Sırbistan anayasasıyla doğrudan çelişir" dedi.

Kandiç, çevrimiçi perakendeciye karşı Yüksek Teknoloji Suçları Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

011 SHOP'sa, giysilerin üzerindeki mesajın "yanlış yorumlandığını" ve "bağlamından çıkarıldığını" iddia ederek Facebook sayfası üzerinden özür diledi.

Dükkan, açıklamasında, "Kimseye karşı herhangi bir nefret veya bağnazlık yaymak niyetimiz değildi" dedi.

011 SHOP, giysilerini erkekler, kadınlar ve çocuklar için “Sırp sokak kıyafeti” olarak tanıtıyor. Marketin ürünleri arasında Sırp milliyetçisi Çetnik Hareketi ve onun 2. Dünya Savaşı dönemindeki lideri Dragoljub "Draža" Mihailović'i ve yanı sıra Yugoslavya'nın dağılması sırasında paramiliter kuvvet lideri "Arkan" olarak bilinen Željko Ražnatović'i öven öğeler bulunuyor.

Şirketin ayrıca Belgrad'da perakende mağazaları da bulunuyor.