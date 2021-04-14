Sırbistan Sputnik V'nin üretimine başladı

Rusya'nın Doğrudan Yatırım Fonu ve Viroloji Enstitüsü, Belgrad'da bulunan Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü, Sırbistan'da koronavirüse karşı Rusya menşeli Sputnik V adlı aşının üretimine başladığını duyurdu.

Sırbistan, Güney Avrupa'da Sputnik V'yi üreten ilk ülke oldu. Aşının, daha sonraki aşamalarda bölgedeki diğer ülkelere ihraç edilmesi hedefleniyor.

Sırbistan Sputnik V'yi 6 Ocak 2021'de kullanmaya başlamıştı. Sırbistan ve Rusya arasında aşı üretimi anlaşması geçtiğimiz ayın sonlarında gerçekleşmişti.