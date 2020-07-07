Sırbistan-Kosova görüşmeleri 12 Temmuz'da devam edecek

Kosova müzakereleri 10 Temmuz'da Fransız-Alman ev sahipliğinde bir sanal zirveyle tekrar açılacak ve ardından Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç arasında 12 Temmuz'da Brüksel'de bir görüşme yapılacak.

Kosova menşeli KOHA'nın bildirdiğine göre AB destekli Kosova-Sırbistan müzakereleri konusunda konuşan Avrupa Konseyi Sözcüsü Peter Stano, "Şimdi diyaloğun yeniden başlamasının zamanı geldi. 12 Temmuz'da Brüksel'de Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'in bir araya geleceğini öngörüyoruz. Bu toplantının ev sahibi AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve özel diyalog elçisi Miroslav Lajcak olacak" dedi.

Vuciç, Kosova'daki mevkidaşı Hashim Thaçi ile 27 Haziran'da Washington'da ABD'nin Kosova-Sırbistan diyaloğu elçisi Richard Grenell ile görüşecekti. Ancak Kosova Uzman Savcılığı, 24 Haziran'da Thaçi'ye yönelik savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarını içeren bir iddianame hazırladıktan sonra, Kosova görüşmelere katılamayacağını duyurmuştu.

Thaçi'nin suçları, kurduğu organ mafyası ve uyuşturucu ticareti ağı on yıldan uzun süredir gündemde olmasına rağmen bu konudaki dosya yeni açıldı. Thaçi'nin işlediği iddia edilen organ çalmak için sivilleri kaçırmak, 100'ün üzerinde infaz, işkence gibi insanlığa karşı suçlar Lahey'deki mahkemede iki hafta önce gündeme geldi.



Thaçi'ye yönelik suçlamaların ciddiyeti nedeniyle AB yetkilileri artık onu söz konusu diyalogda bir ortak olarak görmediklerini açıkladılar.



AB destekli müzakereler 2011'de başlamıştı