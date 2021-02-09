Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi

Sırbistan medyası, güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e yönelik suikast girişimini engellediğini ileri sürdü.

Sputnik'in Balkanist.ru'dan aktardığı habere göre, Sırbistan Kriminal Polis Departmanı Başkanı Bogdan Pusic, aralarında siyasilerin de bulunduğu büyük bir suç örgütünün Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi.

Pusic, "Örgütün kaldığı mekana girdiğimizde, kayıp kişileri, parçalara ayrılmış olarak bulduk. Tarihin en büyük suç örgütüyle karşı karşıyayız. Bunlar gerçek bir canavar ve etkisiz hale getirilmeleri çalışmamızın büyük bir başarı olduğuna inanıyoruz" dedi.