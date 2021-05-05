Sipariş edilen toplam aşı miktarını açıkladı, 'üçüncü doz yerli aşıyla olacak' dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "yerli aşı" çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eylül ayı itibariyle yerli aşının devreye gireceğini öne süren Koca, 2'inci dozdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3'üncü doz hatırlatma aşısının yerli aşıyla yapılacağını iddia etti.

Yeni Şafak'a konuşan Koca, Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını belirterek, "Sözleşmesi yapılan 240 milyon doz aşının 100 milyonu Sinovac, 90 milyonu Biontech, 50 milyonu ise Sputnik aşısı" dedi.

Sinovac aşısının olumlu etkisinin görüldüğünü söyleyen Koca, okullarda yeni dönem başlamadan önce 18 yaş üstü tüm vatandaşları aşılamak ve günlük vaka sayısını binin altına düşürmek istediklerini belirtti.