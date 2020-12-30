Sinovac'ın sitesine 'Ayyıldız' adlı gruptan saldırı

Koronavirüs aşısının geliştiricisi Sinovac şirketinin internet sitesi kendilerini "Türk Siber Ordusu" olarak tanımlayan "Ayyıldız" adlı grup tarafından hacklendi.

"Ayyıldız" isimli grup ve Marbeyliwerom isimli kullanıcı, ele geçirdikleri Sinovac'ın internet sitesinden "Al bayraktan, Gök bayrağa selam olsun. Cuma namazını Çin Seddi'nde kılmayı nasip et yarabbi. Ruhum bedenim ve fikrim her şey Müslüman Türk milletine feda olsun. Ölümümden sonra ruhum sizlerle hep beraber. Bu cihanda bir araya gelemesek de Uygur güzeli elbet bir gün otağımız bir olur" diye yazdı.

Çin’de Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Çin ile Türkiye arasında 2017’de imzalanan ancak TBMM’nin henüz onaylamadığı ‘Suçluların İadesi Anlaşması’nın kabul edildiğini duyurmuştu.