Sinovac'ın CoronaVac adlı aşısının Faz3 çalışmasının sonuçları açıklandı.
Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100" denildi.
Haber Merkezi
Sinovac'ın aşısının Türkiye'deki Faz-3 sonuçları açıklandı
CoronaVac isimli Covid-19 aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları açıklandı.
Haber Merkezi
Sinovac'ın CoronaVac adlı aşısının Faz3 çalışmasının sonuçları açıklandı.
Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100" denildi.