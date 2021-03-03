Sinovac'ın aşısının Türkiye'deki Faz-3 sonuçları açıklandı

CoronaVac isimli Covid-19 aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi

Sinovac'ın CoronaVac adlı aşısının Faz3 çalışmasının sonuçları açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100" denildi.

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