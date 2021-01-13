Sinovac, 'Yüzde 50 etkinlik'in ne anlama geldiğini açıkladı

Sinovac Şirket başkanı Yin Veidong, Brezilya'da aşının "yüzde 50 etkili olduğu"na ilişkin medyada yer alan haberleri netleştirmek için kamuoyuna açıklamada bulundu. CoronaVac'ın ağır Covid-19 vakalarını önlemede yüzde 100 etkili olduğunu hatırlatan Çin menşeli aşı üreticisi Sinovac'ın başkanı Brezilya denemelerin de bu verileri doğrulaması üzerine yurt dışı ve iç talebi karşılamak için şirketin üretim kapasitesini genişlettiğini söyledi.

CoronaVac aşısının Brezilya, Türkiye ve Endonezya'daki denemelerde farklı etkinlik verilerinin açıklanmasının ardından, Yin, "Bu [Brezilya] verileri, aşıların tüm faz 3 klinik denemelerde iyi bir etkinliğe ve güvenliğe sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

Ağır vakalarda yüzde 100, genelde 78 etkinlik

Söz konusu yüzde elli koruma oranına ilişkinse Yin bu değerin “sağlık çalışanlarını korumada” etkinliğe işaret ettiğini söyledi. Yin, CoronaVac'ın ağır vakaları önlemede yüzde 100, tedavi gerektiren vakalarda yüzde 78 ve “sağlık çalışanlarını korumada” yüzde 50 etkili olduğunu belirtirken yüzde 50'lik rakamın ise tedavi gerektirmeyen hafif semptomları içeren vakaları içerdiğini açıkladı.

Yin, verilerin şartlı onay için Çin düzenleyicisine sunulacağını söyledi.

Aşının denizaşırı denemeleri toplam 24 bin 400 katılımcıyı içeriyordu.

Yin, bir üretim tesisinin yılda 500 milyon doz ürettiğini, aynı kapasiteye sahip ikinci bir üretim tesisinin denetlendiğini ve önümüzdeki ay üretime başlanmasının beklendiğini söyledi.

"Ancak bu tesisler, Endonezya, Malezya, Singapur ve Filipinler dahil olmak üzere birçok ülkeden aldığımız siparişlerin hala çok gerisinde" diyen Yin, şirketin şimdiye kadar Çin'deki illere 7 milyon doz tedarik ettiğini ve planlandığı gibi Hong Kong'a 1 milyon doz tedarik edeceğini söyledi.