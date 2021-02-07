Sinovac, Covid-19 aşısının Faz III sonuçlarını açıkladı

Çin'in menşeli biyofarmasötik firması Sinovac Biotech geçtiğimiz gün koronavirüs aşısı CoronaVac'ın Faz III sonuçlarını açıkladı. Sinovac, 21 Temmuz 2020'de Covid-19 aşısı olan CoronaVac üzerinde Faz III denemelerine başlamıştı. Denemeler Brezilya, Türkiye, Endonezya ve Şili'de gerçekleştirildi.

Bu dört ülkede denemeye toplam 25 bin katılımcı katıldı.

Brezilya ve Türkiye'de yürütülen Faz III denemeleri, aşı adayının Covid-19 hastalarına tedavide görevli sağlık çalışanlarında etkinliğini değerlendirdi. Her iki deneme çalışması da randomize, çift kör ve plasebo kontrollü gerçekleşti. İki deneme, aşı adayı veya plasebo ile aşılamadan 14 gün sonra etkinlik oranını paylaştı.

16 Aralık 2020 itibariyle, 18 yaşın üzerindeki 12 bin 396 sağlık çalışanı deneylere katıldı. Gözlem döneminde toplam 253 pozitif vaka kaydedildi.

0, 14 günlük bir programı takiben 2 doz aşı ile aşılamadan 14 gün sonra, Covid-19'un neden olduğu hastalıklara karşı etkinlik oranı tüm vakalar için yüzde 50.65, tıbbi tedavi gerektiren vakalar için yüzde 83.70 ve hastanede yatan ağır vakalar ve ölümcül vakalar içinse yüzde 100 etkin olarak açıklandı.

Türkiye'de Faz III klinik araştırmanın iki aşama halinde yapıldı; Katılımcılar, ilk aşamadaki sağlık çalışanlarrı (K-1) ve ikinci aşamadaki genel nüfustakiler (K-2) olarak ikiye ayrıldı.

Tüm katılımcıların 18 ila 59 yaş arasında değiştiği deneylerde 23 Aralık 2020 itibariyle, toplam 7 bin 371 katılımcı olmak üzere K-1'de 918 katılımcı ve K-2'de 6,453 katılımcı yer aldı. Aralarından bin 322 katılımcı iki doz aşılamayı tamamladı ve aşının ikinci dozunu aldıktan sonra 14 günlük gözlem süresine girdi. 29 vakanın analizine göre, Covid-19'un önlenmesi için etkinlik oranı, 0, 14 günlük programa uygun olarak, iki doz aşılamadan 14 gün sonra yüzde 91,25 olarak kaydedildi.