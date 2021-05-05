Sınır değişikliği spekülasyonları: 'Tüm Avrupa için çok tehlikeli'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü konusunda dolaşıma sokulan kağıtlarla ilgili ise Türkiye'nin tepkisini belirttiğini anımsatarak, "Bu tür tartışmaların sadece bölge için değil tüm Avrupa için çok tehlikeli olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim" açıklamasında bulundu.

Slovenya'ya dün gerçekleştirdiği ziyaret esnasında da konunun gündeme geldiği ve Sloven yetkililerin de bu belgeleri kabul etmediğine vurgu yapan Çavuşoğlu, dolaşıma sokulan isimsiz art niyetli çalışmaların kimseye faydası olmadığını söyledi.

Saraybosna-Belgrad otoyolu projesi

Çavuşoğlu, Saraybosna-Belgrad otoyoluna ilişkin ise "Biz Türkiye olarak bölgenin istikrarı bakımından bu projeye önem veriyoruz ve bu projeyi her türlü desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, otoyol inşaatının Sırbistan tarafında başladığını vurgulayarak, "Bosna Hersek tarafında gerek bugün onaylanacak anlaşma, gerekse şirketle Bosna Hersek arasında imzalanacak anlaşmayla bu taraftan da inşaat başlamış olacak" diye konuştu.

NATO: Balkanlar’da sınır değişikliği spekülasyonları istikrarı bozar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Slovenya’nın Brüksel’e sunduğu iddia edilen ve Balkanlar’da sınır değişikliği öneren resmi olmayan belgeyle ilgili ‘spekülasyonlar istikrarı bozar’ demişti.