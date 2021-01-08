Sincan’da kamu yararına aykırı plan değişikliği iptal edildi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu Ankara 3. İdare Mahkemesi, Sincan İlçesi, Yenikent Çoğlu Mahallesindeki alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onayına dair Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Açtığımız davalarda peş peşe iptal kararları alıyoruz. Sincan’da söz konusu alandaki plan değişikliği, üst ölçekli plan hükümlerine aykırıdır. Plan değişikliği, plan kararları ile belirlenen hedef ve amaca uygun olmadığı gibi planlama, şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve hukuka aykırıdır ve bilimsel teknik bir gerekçeye dayanmamaktadır. Açtığımız dava sonucu yargı bu plan değişikliğini iptal etmiştir" dedi.

Candan, şunları söyledi:

"Mahkeme gerekçesinde 'Onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planının sosyal donatı alanları yeterliliği bakımından güncel mevzuat hükümlerine göre ‘Sosyal-Kültürel Tesis Alanı’ alan kullanımının plan dahilinde ayrılmadığı hususlarının tespit edildiği, dava konusu işlemin, mevzuatta yer alan düzenlemelere, şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına uygun olmadığı" görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir. Söz konusu bilirkişi raporları taraflara tebliğ edilmiş olup davalı idare vekili tarafından sunulan itiraz dilekçesinde ileri sürülen hususlar raporu kusurlandırıcı nitelikte görülmeyerek rapor hükme esas alınabilir nitelikte bulunmuştur. Bu durumda, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan rapor ve dosyada yer alan diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu işlemle onaylanan imar planı değişikliği ile yeterli sosyal donatı alanı ayrılmadığı görülmekle Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2018 tarihli ve 1561 sayılı kararında şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine, kamu yararına dolayısıyla hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır' denilerek haklılığımız tescillenmiştir."