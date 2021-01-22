Sincan İşçi Evi açılıyor

TKP Sincan İşçi Evi, Cumartesi günü saat 20:00'de online bir etkinlikle açılıyor.

Haber Merkezi

Sincan'da uzun süredir devam eden çalışmaların ardından TKP Sincan İşçi Evi,  Cumartesi günü saat 20:00'de düzenlenecek online bir etkinlikle açılışını yapacak.

Sincan TKP Youtube kanalından yayınlanacak etkinlikte TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da bir konuşma gerçekleştirecek.