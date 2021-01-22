Sincan İşçi Evi açılıyor

Sincan'da uzun süredir devam eden çalışmaların ardından TKP Sincan İşçi Evi, Cumartesi günü saat 20:00'de düzenlenecek online bir etkinlikle açılışını yapacak.
Sincan TKP Youtube kanalından yayınlanacak etkinlikte TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da bir konuşma gerçekleştirecek.
İşçi Evimizi 23 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'da Youtube kanalımızdan yayınlanacak canlı yayınla açıyoruz. Tüm Sincanlıları ve dostlarımızı bekleriz.#Sincan#TKPHerYerde pic.twitter.com/Ior5I6qK1m— TKP Sincan İşçi Evi (@SincanTkp) January 19, 2021